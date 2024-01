Il presidente della FIGC, dopo l'incontro al Ministero degli Interni al Viminale, ha lodato le norme già esistenti in Italia: "Sono le più severe a livello internazionale, il principio di sospensione della partita e di sconfitta a tavolino voluto da Infantino c'è già, ma è di difficile applicazione". Ma ci sono passi in avanti per l'individuazione dei responsabili: "Come dimostra il caso di Udine, la tecnologia è fondamentale in tanti stadi. Inasprire il daspo non serve"