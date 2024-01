Il belga, dopo la vittoria in amichevole in Arabia, ha parlato ai media locali: "Nei prossimi due anni vedo la Saudi Pro League diventare una delle migliori leghe al mondo, se non la migliore"

Romelu Lukaku è tornato al gol in campionato nell'ultima contro il Verona e mercoledì si è ripetuto anche in Arabia, decidendo con la sua rete il 2-1 nell'amichevole contro l'Al-Shabab (l'altra rete è stata siglata da Joao Costa). Intervistato nel post partita dai media locali, il belga si è soffermato sulla crescita del calcio arabo: " Nei prossimi due anni vedo la Saudi Pro League diventare una delle migliori leghe al mondo, se non la migliore - ha detto -. I club fanno molti sforzi per portare qui i top player, a breve potrebbe essere la migliore competizione in assoluto". Il centravanti classe '93 (autore di 15 gol in stagione) è in prestito secco dal Chelsea alla Roma e tornerà, dunque, ai Blues: da vedere, poi, se i giallorossi decideranno di acquistarlo a titolo definitivo. Il giocatore aveva rifiutato alcune proposte arabe la scorsa estate, dando priorità alla Serie A e ai principali campionati europei.

"Abbiamo tutti la responsabilità di portare la Roma più in alto"

"Era importante vincere perché per noi non ci sono amichevoli, vogliamo vincere tutte le partite, anche in allenamento - ha aggiunto Lukaku ai microfoni ufficiali del club -. Era un buon test per vedere dove siamo. Quando torniamo a Trigoria dobbiamo prepararci per una partita difficile che giocheremo lunedì. I primi giorni con De Rossi? Stanno andando molto bene. Abbiamo tutti la responsabilità di portare la Roma più in alto in classifica e andare più lontano possibile in Europa League. Questo è il nostro obiettivo e ogni giorno lavoriamo per questo".