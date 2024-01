Roma, vittoria 2-1 contro Al Shabab: decide Lukaku

BANDIERA

Ha speso quasi tutta la sua carriera da calciatore alla e per la Roma. Ora tornerà in giallorosso da allenatore per prendere il posto dell'esonerato José Mourinho. All'ex numero 16 si affidano i Friedkin per raggiungere la qualificazione alla prossima Champions. Con l'altra sua 'ex squadra' ha già vinto da mister. In attesa dei capitoli da scrivere nella nuova veste, ripercorriamo la storia di Daniele De Rossi in maglietta e pantaloncini giallorossi LIVE: LA ROMA ESONERA MOURINHO