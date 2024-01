Calciomercato, le news di oggi in diretta

L’attaccante protagonista in Supercoppa con i due gol alla Fiorentina ha lasciato Napoli ed è arrivato in serata a Milano per incontrare Galliani e ha firmato con il Monza, che sui social aveva postato un "chiaro" indizio. Arriva in prestito secco dal Napoli, attesa a ore l'ufficialità, come per Popovic che ha firmato e svolto le visite mediche nel pomeriggio. Club lombardo vicino a chiudere la trattativa col Verona anche per Djuric.