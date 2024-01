Il club rossonero, per ora, ha soltanto chiesto informazioni alla LegaPro, ma sarebbe anche l'unica interessata tra le squadre di Serie A. Come funziona l'eventuale ingresso e le discriminanti in caso di più club di massima serie interessati GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Seconda squadra, il Milan si fa avanti. Dopo Juventus e Atalanta potrebbe nascere una nuova seconda squadra di un club di A che giochi il campionato di C. Sono stati avviati i primi contatti nelle scorse settimane con la LegaPro: la società rossonera ha chiesto informazioni per capire tempi e modalità, manifestando interesse. Ma come funzionerebbe l'eventuale ingresso?

Tra marzo e aprile le prime indicazioni Più o meno entro la prima settimana di giugno la Lega Pro avrà chiaro il quadro della prossima stagione (2024-25). Se dovesse non iscriversi un club o, per meglio dire, se venisse rigettata la domanda di iscrizione di un club, il primo ripescaggio spetterebbe a una seconda squadra di A, così come accadde lo scorso anno con l’Atalanta. L’eventuale secondo ripescaggio, invece, toccherebbe ad un club ordinario di LegaPro. Proprio in questo scenario il Milan si è fatto avanti chiedendo informazioni, anche se presenterebbe la domanda ufficiale solo al momento opportuno. Le prime indicazioni potrebbero già arrivare nel periodo tra marzo e aprile. LE ULTIME Giunta San Donato dà via libera per stadio Milan

Come funziona con due (o più) club di A interessati Ma quali sarebbero la discriminanti per la scelta qualora ci fossero ad esempio due o più domande da club di A? Tre i fattori: la posizione in classifica dell’ultima stagione, il numero spettatori e, infine, il numero di convocati in nazionale tra U15 e U21. Al momento l'unica ad aver manifestato interesse concretamente è il Milan.