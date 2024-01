Dove vedere Cagliari-Torino

I numeri di Cagliari e Torino

Il Cagliari ha perso solo una delle ultime nove sfide in Serie A contro il Torino (3 vittorie, 5 pareggi), dopo aver raccolto un solo punto nelle precedenti sette partite contro i granata; dopo lo 0-0 alla 1^ giornata, le due squadre potrebbero pareggiare entrambe le gare stagionali in campionato per la prima volta dal 2018/19 – anche in quel caso il match d’andata terminò a reti bianche. Il Torino ha vinto quattro delle ultime sette trasferte contro il Cagliari in Serie A (2 pari, 1 sconfitta), lo stesso numero di successi esterni ottenuti dai granata in tutte le precedenti 28 gare sul campo dei sardi nella massima serie (11 pareggi, 13 sconfitte). Il Cagliari è imbattuto da sei gare casalinghe in Serie A (4 vittorie, 2 pari), dopo aver ottenuto un punto nelle prime quattro sfide interne in questo torneo; alla guida dello stesso allenatore, non fa meglio nella massima serie dalle prime sette partite in casa (2 vittorie, 5 pareggi) del 2018/19, nella gestione Rolando Maran. Il Torino non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato nelle ultime 10 gare in Serie A (4 vittorie, 4 apri, 2 sconfitte), pareggiando la più recente (0-0 vs Genoa); in questo parziale, tuttavia, i granata hanno mantenuto la porta inviolata cinque volte, subendo solo sei reti. Il Cagliari ha ottenuto l’83% dei punti in questa Serie A in incontri domestici (15 sui 18 totali), solo il Frosinone (90%: 20/22) ne ha raccolti di più in casa in percentuale nel torneo in corso.Il Torino è la squadra che ha subito meno gol (due) e mantenuto la porta inviolata più volte (cinque) in Serie A da inizio dicembre. In generale, sono 10 i clean sheet ottenuti dai granata in questo campionato (meno solo dei 12 di Inter e Juventus), non ne registravano così tanti dopo le prime 20 gare del torneo dal 1992/93.