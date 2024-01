Gasperini: "Non sbattiamo contro muro Udinese"

L'allenatore dell'Atalanta presenta in conferenza la sfida di campionato contro l'Udinese: "Hanno valori evidenti, che la classifica non rispecchia. Koopmeiners e Hien non ci saranno. Buone sensazioni da Touré"

"Bisogna stare attenti perché l'Udinese si difende molto compatta e riparte velocemente, all'andata eravamo andati a picchiare contro il muro". Alla vigilia della sfida contro i friulani, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini mette in guardia i suoi giocatori, ricordando che "a Udine eravamo stati fortunati a raddrizzarla dopo aver sofferto, perché affrontiamo una squadra con valori evidenti che la classifica non rispecchia. E col Milan stava vincendo e ha perso alla fine". Recuperato Hateboer, Gasperini deve fare a meno di due pedine a centrocampo e in difesa: "Purtroppo nella partitella dell'altro giorno abbiamo perso due giocatori in un colpo solo: Koopmeiners ha incrociato i tacchetti col malleolo, Hien si è procurato la lesione in un contrasto con Ederson". In attacco c'è un unico punto fisso: "De Ketelaere può giocare terminale offensivo, seconda punta o attaccante esterno - spiega Gasperini - si combina bene per caratteristiche con tutti gli altri, mentre Scamacca deve aumentare il raggio d'azione. Touré si allena con noi da due settimane, dà buone sensazioni".