"Le mie battute danno fastidio"

Il mancato allungo sull'Inter, a una settimana dallo scontro diretto, insomma, non sembra toccare più di tanto Allegri, che comunque continua a non vederlo come uno scontro diretto, sempre concentrato sul suo ritornello dell'obiettivo "quarto posto": "All'inizio dell'anno nessuno si sarebbe aspettato questa nostra posizione, è un pareggio che non ci deve togliere certezze. Inter-Juve sarà una partita bella, meravigliosa da giocare. Cercheremo di fare risultato contro la squadra più forte del campionato e la netta favorita per il campionato. Oggi tutti pensavano che avremmo vinto facile ma gli imprevisti nel calcio sono dietro l'angolo e bisogna essere bravi a gestirli". Infine, l'ultimo capitolo sulle polemiche a distanza con l'Inter, legate alle "frecciate" lanciate in passato da Allegri con le sue similitudini (da "guardie e ladri" a Sinner-Djokovic): "Devo smetterla con le mie battute, la mia livornesità dà fastidio a qualcuno. Fortunatamente non vengono a Livorno, dove ci prendiamo in giro tutti: sarebbe un disastro. Mi scuso se ho urtato la sensibilità di qualcuno".