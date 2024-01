Dopo il rosso che ha lasciato la Juventus in 10 dal 18' della partita contro l'Empoli, l'attaccante polacco chiede scusa attraverso un post su Instagram: "Non volevo mettere in difficoltà i compagni". Szczesny: "Si farà perdonare facendo tanti gol"

Un post su Instagram, per chiedere scusa ai compagni dopo il rosso che ha condizionato la gara della Juventus: espulso al 18', Milik ha lasciato in 10 i bianconeri per oltre 75', e l'1-1 finale visto in quest'ottica lascia un po' di amaro in bocca. "Mi dispiace, non volevo mettere in difficoltà i miei compagni, non era mia intenzione. Chiedo scusa. Forza Juve", scrive, cercando di farsi perdonare il fallaccio su Cerri, inizialmente punito col giallo dall'arbitro che, dopo la revisione al monitor, ci ha ripensato.