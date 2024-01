Reduci dalla Supercoppa Italiana in Arabia, Lazio e Napoli tornano a giocare in campionato con diverse squalifiche con cui fare i conti, soprattutto in attacco. Mazzarri non potrà sfruttare Simeone e Kvaratskhelia, oltre a Osimhen impegnato in Coppa d'Africa. Davanti Politano a supporto di Raspadori, con Ngonge dalla panchina e il ritorno di Demme e Zielinski in mediana. Sarri, senza Immobile e Zaccagni, recupera Castellanos e lancia Isaksen con Felipe Anderson

