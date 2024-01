Dove vedere Milan-Bologna

I numeri di Milan e Bologna

Il Milan è imbattuto da 16 gare di fila contro il Bologna in Serie A (13 vittorie, 3 pareggi), tra le squadre di questo campionato quella rossoblù è la formazione contro cui il Diavolo vanta la più lunga serie in corso di partite senza alcuna sconfitta. A partire dall’anno solare 2016, il Bologna ha perso 13 delle 17 sfide contro il Milan in Serie A (1 vittoria, 3 pareggi): è la squadra contro cui ha incassato più sconfitte nel periodo nella massima serie. Il Milan non ha subito gol in alcuna delle ultime tre sfide casalinghe contro il Bologna in Serie A – l’ultima rete rossoblù sul campo dei rossoneri è stata di Tomiyasu il 18 luglio 2020 – e potrebbe ottenere quattro clean sheet in casa di fila contro i felsinei per la prima volta dal periodo 1989-1999 (sei in quel caso). Dopo una serie di nove incontri in cui ha vinto solo tre volte (3 pari, 3 sconfitte), il Milan ha trovato il successo in ciascuna delle ultime quattro gare di Serie A, segnando esattamente tre reti nelle tre più recenti; l’ultima volta che i rossoneri hanno realizzato più di due gol in più partite di fila nella competizione è stata nel novembre 2011, quando arrivarono a cinque con Massimiliano Allegri in panchina. Il Bologna ha perso le ultime due trasferte di campionato, dopo che era rimasto imbattuto in 10 delle 11 precedenti (3 vittorie, 7 pareggi); l’ultima volta in cui i rossoblù sono stati sconfitti tre volte di fila fuori casa in Serie A risale al periodo tra gennaio e febbraio 2022. La prossima sarà la 100° panchina in Serie A per Thiago Motta, che diventerà il quinto allenatore più giovane a tagliare questo traguardo nell’era dei tre punti a vittoria (41 anni, 4 mesi e 30 giorni il giorno dell’incontro), dietro solo a Vincenzo Montella, Roberto Mancini, Carlo Ancelotti e Roberto De Zerbi.