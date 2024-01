Reduci dalla Supercoppa Italiana in Arabia, Lazio e Napoli si affrontano in campionato: il match termina 0-0. Sono poche le occasioni nel primo tempo; nel secondo invece viene annullato un gol a Castellanos, il migliore in campo, per fuorigioco. Sufficienze in pagella per le difese di entrambe le squadre. Bene anche Politano e Lobotka

LAZIO-NAPOLI, LA CRONACA DELLA PARTITA