Inzaghi, contro la Juve spazio ai titolarissimi

Dopo due giorni di riposo, l'Inter è tornata a lavorare ad Appiano Gentile in vista del match contro la Juventus di domenica sera. Inzaghi ritrova per l'occasione tutti i suoi titolari. A centrocampo ci saranno Calhanoglu e Barella dopo la squalifica di Firenze. Con loro dovrebbe tornare dal 1' anche Dimarco rimasto in panchina 90 minuti domenica scorsa. Dentro anche Acerbi, entrato al Franchi solo nella ripresa. L'unico indisponibile resta Cuadrado.

LAUTARO CONTRO VLAHOVIC, NUMERI A CONFRONTO