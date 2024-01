Il Milan prepara il prossimo impegno di campionato a Frosinone Stefano Pioli ritrova Bennacer in gruppo ma non dovrebbe schierarlo dal primo minuto. A centrocampo l'unico dubbio sembra essere quello fra Musah e Adli con il primo che sembra favorito. Confermato l'attacco con Pulisic-Giroud-Leao che sono chiamati ad aumentare i loro numeri in zona gol. Nel video di Peppe Di Stefano le ultime sui rossoneri

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKYSPORT