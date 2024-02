Formazione (quasi) fatta per Simone Inzaghi in vista del Derby d'Italia contro la Juventus. Recuperati Barella e Calhanoglu dalle squalifiche, a sinistra torna Dimarco e a destra Darmian è in netto vantaggio su Dumfries. Allegri invece recupera sia Rabiot che Chiesa e li rilancia entrambi titolari. Torna anche Danilo dopo il turno di pausa contro l'Empoli

L'ULTIMO GIORNO DI MERCATO: INTER - JUVE