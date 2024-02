Capitan Lautaro trascina l'Inter: Juve nel mirino

Inter-Juve sarà sempre una sfida speciale , un confronto che tirerà fuori le migliori energie a livello di ambizioni e autostima. Quella che nell’avvicinarsi alla sfida di domenica con i bianconeri non è mai mancata a Lautaro Martinez , capitano, uomo simbolo, miglior marcatore del campionato, quello che cresce nei numeri, matura e diventa sempre più dominante in area di rigore. Già all’andata aveva spezzato l’euforia della Juve acciuffando il pareggio con un pezzo di bravura degno dei grandi attaccanti in una combinazione tutta velocità e intuito con Marcus Thuram.

Non era la prima volta che segnava alla Juve né si augura sia l’ultima, ma quel che è certo è che quei 19 gol solo in campionato, uno ogni 84 minuti, sono l’esempio di una crescita continua e costante anno dopo anno, quasi partita dopo partita. L’obiettivo è parzialmente personale per provare a ripetere le stagioni di Higuain e Immobile, quelle dei 36 gol in un solo campionato, ma soprattutto di squadra perché una ricerca di continuità e prestazioni di alto profilo del capitano nerazzurro aiuterebbe non poco l’Inter a coronare il sogno. Lautaro lo vive con il temperamento di sempre e con la maturità di oggi, in una empatia totale con gruppo e ambiente, in attesa di capire e scoprire se le prossime settimane saranno anche quelle di un rinnovo di contratto, simbolo di fedeltà e di legame a filo doppio con il mondo Inter, ma soprattutto indizio di ambiziosa programmazione della società con sguardo al presente e soprattutto al futuro.