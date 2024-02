Allegri si gode Vlahovic: a San Siro da leader

Con un Vlahovic così, Allegri può guardare alla sfida di San Siro contro l'Inter con ottimismo. Si presenta come il miglior marcatore del nuovo anno: 6 gol in 4 partite e una condizione psicofisica eccellente

Protagonisti all'andata e probabilmente protagonisti al ritorno, Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic, primo e secondo marcatore del campionato, firmarono l'1-1 dell'andata e arrivano in condizione straordinaria anche in questa partita. Vlahovic in realtà a quello scontro diretto del 26 novembre arrivò con 2 mesi e mezzo di astinenza. Dalla doppietta realizzata contro la Lazio alla sfida di domenica sera si presenta come il miglior marcatore del nuovo anno: 6 gol in 4 partite e una condizione psicofisica eccellente. Al di là dei gol dal punto di vista delle prestazioni, della continuità, della cattiveria in campo è probabilmente il miglior Vlahovic visto alla Juventus.