Le probabili formazioni di Atalanta-Lazio

Gasperini conferma l'11 visto nello scorso turno contro l'Udinese, gara vinta per 2-0 dai nerazzurri. Al centro, difficile il recupero di Koopmeiners: il trequartista si è sempre allenato a parte e sente ancora dolore. Sarri perde Cataldi, squalificato, al suo posto Rovella. In mediana ballotaggio Vecino-Luis Alberto con l'argentino favorito. In difesa dubbio Lazzari-Pellegrini. Davanti Zaccagni non recupera, giocherà Isaksen, ma rientra Immobile

