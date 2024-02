L'allenatore festeggia le 150 vittorie con i bergamaschi: "Ottimo momento della squadra, ma ci sono ancora margini per migliorare - ha detto dopo il tris alla Lazio -. De Ketelaere? Adesso si sente la squadra addosso. Noi candidati al 4° posto? Non rifiutiamo niente, siamo tutte lì in pochi punti" ATALANTA-LAZIO 3-1: GOL E HIGHLIGHTS

3-1 alla Lazio e 4° posto più al sicuro. L'Atalanta vince e convince al Gewiss e festeggia anche Gasperini che fa 150 successi in Serie A con la Dea, il quinto di sempre a riuscirci con un singolo club. Umore positivo che si intuisce anche nelle parole dell'allenatore bergamasco nel post partita: "Noi vogliamo crescere, la squadra attraversa un ottimo momento - ha detto a Dazn -. Sta crescendo tanto dall’inizio dell’anno, sia come squadra che individualmente. Abbiamo ancora margini, possiamo ripulire un po’ di cose, ma aver vinto così contro la Lazio ci dà forza ed entusiasmo. Pensiamo di essere sulla strada giusta. Se batti questo tipo di squadre hai di diritto l'autorizzazione a giocare per le posizioni alte di classifica. Nel girone d'andata eravamo andati vicini a battere una big, abbiamo perso partite nei minuti finali e c'era rimasto un po' di rammarico. Adesso siamo partiti bene, abbiamo messo a posto anche la differenza reti rispetto all'andata. Nel girone d'andata abbiamo avuto qualche difficoltà nel disimpegno in alcune partite. Ormai tante squadre pressano alto, rischi di perdere palla in modo pericoloso e ci stiamo lavorando su queste uscite: l'alternativa è palla lunga, mentre oggi siamo stati bravi. Abbiamo preparato un po' di uscite con gli esterni ed è andata spesso bene".

"De Ketelaere si sente la squadra addosso" Il mister ha poi sottolineato la prova di De Ketelaere, autore di una doppietta: "Ci mette tanto del suo - ha spiegato -. In campo ci va lui e fa di queste prestazioni: ha trovato un ambiente dove sta bene, ha preso fiducia in modo esponenziale. Anche sui rigori, senza Koop e Muriel, stamattina ha detto «se c'è un rigore lo tiro io». Prova le giocate anche non semplici, gioca con grande sicurezza, perde pochi palloni e gli ho visto reggere anche fisicamente alcuni contrasti. Che poi fosse un giocatore di qualità era risaputo. Scommessa vinta? No, perché nel calcio si va sempre avanti, ma lui sta facendo cose importanti a parte i gol. I suoi compagni hanno trovato grande fiducia in lui e questo è il complimento migliore che potesse fare: si sente la squadra addosso".

"Favoriti alla Champions? Siamo tutte lì" Tante scelte a disposizione adesso nella rosa bergamasca: "Non credo sarà un problema, anzi sarà strepitoso - ha commentato Gasperini -. L'importante che giochiamo con questo spirito perché avremo davvero tante partite: abbiamo adesso 2 settimane normali, poi una serie di partite impressionanti oltre a Europa League e Coppa Italia. Giocheremo spesso 3 partite a settimana, il fatto di aver recuperato giocatori come Miranchuk e Holm ci dà un valore aggiunto. Per noi continuare con questo spirito sarebbe fantastico, vorremmo costruirci una stagione di quelle importanti. Candidati al 4° posto? Non rifiutiamo niente, siamo tutte lì nel giro di pochissimi punti: tre squadre avanti, le altre posizioni se la giocano in 6-7 squadre. Tutte vogliono arrivare quarti, compresi noi".