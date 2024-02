Inzaghi: "Vittoria meritata, ma è ancora lunga"

L'allenatore dell'Inter commenta l'importante successo sulla Juve ma non vuole cali di tensione: "Sia la Juve che il Milan sono sempre lì e non molleranno, dunque continuiamo a lavorare. La vittoria è importante e strameritata. Dovevamo chiuderla ma Szczesny ha fatto parate incredibili". In vista Europa: "Ci portamo questa fiducia in Champions dove proveremo a ripetere un percorso straordinario"

Inter sempre più in fuga in vetta alla classifica e dopo la vittoria contro la Juventus sale a +4 con una gara in meno. C'è grande soddisfazione nelle parole di Simone Inzaghi a fine gara: "Ci siamo presi una vittoria. Importante, strameritata e voluta con la forza del gruppo, per come l'abbiamo preparata e come abbiamo giocato - dice - Siamo molto contenti ma è una tappa di un lungo percorso, manca ancora tantissimo. Juve e Milan non molleranno un centimetro, ma davanti a uno stadio così è una bellissima serata". Nelle scelte del finale di gara ha trovato spazio anche Klaassen: "L'ho detto, meriterebbe più spazio. Parliamo di un centrocampista che ha fatto più di 100 gol in carriera ed è un ragazzo straordinario. Ieri Frattesi ha avuto un problemino e avevo quindi lui e Sensi. O Asllani, che però non fa la mezzala da un po'". A voler essere pignoli si può dire che l'Inter avrebbe dovuto chiudere prima il match per ciò che ha creato: "L'ha tenuta aperta Szczesny con parate incredibili. Però abbiamo concesso una sola ripartenza in 95 minuti: Sommer è stato sempre attento ma stasera si è riposato. La squadra è stata bravissima, da 7 mesi lavora in modo esemplare".