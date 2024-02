23^ giornata

Il Milan vince a Frosinone e mette pressione a Inter e Juventus in attesa dello scontro diretto: rossoneri terzi a -4 e -5 da bianconeri e nerazzurri. Il Bologna si ripresenta in zona Champions dopo il poker al Sassuolo. La Fiorentina complica la sua lotta per l'Europa, scatto salvezza per il Lecce. Restano impantanti nella lotta Empoli e Udinese. Ecco come cambia la classifica con l'ordinamento della Lega Serie A VERSO INTER-JUVE: LE NEWS LIVE