Dove vedere Torino-Salernitana in tv

I numeri di Torino e Salernitana

Il Torino è rimasto imbattuto in ognuna delle precedenti sette sfide contro la Salernitana in Serie A (5 vittorie, 2 pareggi): in generale, solamente contro il Mantova (14) ha disputato più incontri tra le formazioni contro cui non ha mai perso nella competizione. Al contrario, tra le formazioni affrontate almeno tre volte in Serie A, la squadra piemontese è quella contro cui i campani hanno registrato la percentuale di sconfitte più alta nel massimo torneo (71%). Il Torino ha realizzato 12 reti nei tre incontri casalinghi contro la Salernitana in Serie A (una media di quattro a partita): in generale, davanti ai propri tifosi, solamente contro il Casale (18 reti in quattro gare, 4.5 gol a incontro) ha segnato più gol in media a match che contro la formazione campana nel massimo campionato. Il Torino è rimasto imbattuto nelle ultime cinque gare interne di Serie A (4 vittorie, un pari), mantenendo la porta inviolata in tre di queste, inclusa la più recente (3-0 vs Napoli): in generale, la squadra granata potrebbe mettere in fila sei incontri casalinghi senza perdere per la prima volta dal periodo tra ottobre 2021 e gennaio 2022 in campionato (otto, di cui sei vittorie e due pareggi, sempre con Ivan Juric in panchina). La Salernitana è uscita sconfitta nelle ultime quattro gare di campionato e potrebbe registrare cinque sconfitte di fila in Serie A per la prima volta nella sua storia. La Salernitana ha perso sette delle 10 trasferte giocate in questo campionato (1 vittoria, 2 pari), solamente una sconfitta in meno di quelle registrate fuori casa nel precedente torneo di massima serie (otto nelle 19 gare esterne del 2022/23). Il Torino ha raccolto più di 30 punti nelle prime 21 partite di un campionato di Serie A per la terza volta nell'era dei punti a vittoria (31, come nel 2021/22, meno solo dei 32 del 2013/14). In caso di successo in questa sfida, la squadra granata stabilirebbe il suo record di punti in questa fase di un torneo di massima serie dal 1994/95 (quello attuale è di 33 dopo 22 gare nella Serie A 2013/14). La Salernitana ha subito otto gol su calcio di rigore in questa Serie A, più di qualsiasi altra squadra nel torneo in corso; in particolare, i campani hanno subito dal dischetto tre delle ultime sei reti incassate nella competizione.