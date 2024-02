Vlahovic, problemi adduttore: Udinese a rischio

Non ci sono buone notizie in casa Juventus dopo la sconfitta subita dall'Inter. Vlahovic è stato sottoposto ad esami al JMedical per un sovraccarico all'adduttore della coscia destra. La sua presenza con l'Udinese nel prossimo turno è a rischio. Migliorano invece le condizioni di Chiesa che aveva subito una contusione al piede destro. Seduta di scarico per chi ha giocato e allenamento in campo per chi non ha giocato. Domani riposo

VLAHOVIC SU INSTAGRAM: "NESSUN RIMPIANTO"