De Rossi: "La squadra è forte, ma c'è da lavorare"

L'allenatore della Roma commenta il netto successo sul Cagliari e il quinto posto in classifica a -1 dall'Atalanta: "E' ancora presto per guardare la classifica, abbiamo fatto una bella vittoria ma c'è molto su cui lavorare. Siamo una squadra forte e dobbiamo credere in noi stessi, la forza sta nel gruppo specie nei momenti negativi". E ora l'Inter: "Come si affronta? Da domani vedremo"

Tre vittorie in altrettante gare da quando è alla guida della Roma, la cura De Rossi continua a fare efetto anche se l'allenatore giallorosso rimane concentrato sul lavoro che la squadra dovrà fare per provare a raggiungere la qualificazione in Champions: "I ragazzi sono stati bravi sin da subito a gestire la palla e a capire quando andare a fare male - dice commentando il successo sul Cagliari per 4-0 - Hanno lavorato tanto ma c'è ancora tanto sui cui migliorare". La classifica parla di una risalita dal nono al quinto posto: "Do un'occhiata ai punti e alle cose belle che abbiamo fatto in campo ma è ancora presto per guardarla".