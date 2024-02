Nelle ultime settimane il Milan ha accorciato il divario con la Juventus, portandosi a -4 dal secondo posto. I cugini dell'Inter sono ancora più avanti, con otto lunghezze di vantaggio e una partita da recuperare. Una distanza importante, ma i rossoneri in questo campionato stanno mostrando un'ottima propensione alle rimonte. E Giroud in tutta la sua carriera non è mai stato così continuo e completo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT