Stop di un turno per Simone Inzaghi, che non sarà in panchina all'Olimpico per Roma-Inter, e per 12 giocatori in serie A. Juventus senza Danilo per la sfida contro l'Udinese che non avrà l'ex Pereyra. In Milan-Napoli mancheranno Reijnders e Mario Rui mentre la Lazio a Cagliari non avrà Rovella. In Bologna-Lecce assenti Aebischer e Gendrey. Di seguito tutte le decisioni del Giudice Sportivo