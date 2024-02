Spettatore al Forum per la sfida di Eurolega tra Milano e Real Madrid, l'allenatore dell'Atalanta ha parlato a Sky dalla passione per il basket ("L'ho sempre seguito") al calcio: "Noi facciamo il percorso su noi stessi. Ci aspettano impegni difficili in campionato e poi torna l'Europa League: sarà un periodo decisivo". E su De Ketelare: "Ha del talento e il Milan l'aveva riconosciuto, bisogna aspettare le evoluzioni dei giovani. È un ragazzo molto preparato"

