Un'altra beffa nel finale. La Salernitana rimedia un'altra sconfitta e resta in fondo alla classifica a -6 dalla quota salvezza che potrebbe ulteriormente aumentare in questo weekend. La posizione di Filippo Inzaghi non è più così solida: riflessioni in corso sul suo futuro, con il presidente Iervolino che ha abbandonato lo stadio immediatamente dopo il triplice fischio. "Sul primo errore nostro, neanche un tiro ma un cross, la palla si è insaccata - ha detto l'allenatore, amareggiato, nella conferenza stampa post partita -. È stato difficile soprattutto nel primo tempo reagire nel modo giusto al di là di quel tiro di Kastanos dove il portiere loro è stato molto bravo. Poi nel secondo tempo la squadra la partita l’ha fatta, abbiamo trovato il pareggio e quando pensavamo di averla in mano - perché l’Empoli era schiacciato dentro l’area e non subivamo neanche ripartenze -, abbiamo causato questo rigore che sicuramente è stato ingenuo e ci ha tagliato le gambe. Ci dispiace, la gente e la società meritava un altro risultato, un’altra prestazione, ma non possiamo far altro che metterci la faccia e cercare subito di reagire da domattina. Per fortuna ci sono ancora tante partite, abbiamo recuperato qualche giocatore importante che avrà più minutaggio nelle gambe, recupereremo qualche difensore sperando che Pirola non si sia rifatto male".