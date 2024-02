Parigi, pardon Milano val bene non una messa ma il ritorno alla difesa a tre. Su questo ci sono pochi dubbi. Walter Mazzarri contro il Milan riproporrà lo schieramento difensivo che si è fatto apprezzare in Supercoppa e nella trasferta a Roma con la Lazio. Eppure lontano dal Maradona bisognerà cominciare a fare i punti necessari per restare agganciati al treno Champions. Per questo motivo il dubbio sul centrocampo a 5 o a 4 resta. Ago della bilancia l’impiego di Zielinski e le condizioni di forma di Politano.