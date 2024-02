Dove vedere Salernitana-Empoli in tv

La partita tra Salernitana ed Empoli, valida per la 24^ giornata di Serie A, sarà trasmessa venerdì 9 febbraio alle 20.45 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Salernitana ed Empoli

La prossima sarà l’ottava sfida in Serie A tra Salernitana ed Empoli, con i granata che hanno vinto solo una volta in precedenza (3 pareggi, 3 sconfitte): successo per 3-2, firmato da una tripletta di Marco Di Vaio, il 14 febbraio 1999 – reti di Cerbone e Bonomi per gli Azzurri. Le sette sfide tra Salernitana ed Empoli in Serie A hanno visto segnare entrambe le squadre in sei occasioni; fa eccezione solo il match d’andata, vinto dai toscani per 1-0 – e hanno registrato una media di 3,3 gol realizzati a partita. La Salernitana ha pareggiato due delle tre gare casalinghe contro l’Empoli in Serie A (una sconfitta) - subendo 2,3 gol in media a partita in questi match -, inclusa la più recente: 2-2 il 5 settembre 2022, sotto la guida dell’attuale tecnico degli Azzurri, Davide Nicola. La Salernitana ha perso le ultime tre gare casalinghe e solo una volta ha incassato più sconfitte interne di fila in Serie A: sei ko consecutivi tra ottobre 2021 e gennaio 2022, sotto la guida di Stefano Colantuono; i granata, inoltre, sono una delle tre squadre (con Augsburg e Hoffenheim) dei big-5 campionati europei ancora senza clean sheet in casa nel 2023/24. L’Empoli è imbattuto nelle tre gare giocate con Davide Nicola in Serie A; tra le sei squadre allenate nella massima serie prima dei toscani (Livorno, Crotone, Udinese, Genoa, Torino e Salernitana), solo con una il tecnico degli Azzurri ha evitato la sconfitta in tutte le prime quattro panchine in campionato, col Torino tra gennaio e febbraio 2021 (serie arrivata a cinque). Salernitana-Empoli è la sfida tra i due peggiori attacchi del campionato (19 gol i granata, 15 gli Azzurri); la squadra toscana, in particolare, è anche quella rimasta senza segnare in più partite (13) nei maggiori cinque campionati europei 2023/24.