La quarta sconfitta di fila del Cagliari non scalfisce la fiducia del suo presidente nei confronti di Claudio Ranieri , indicato chiaramente - al termine della partita persa contro la Lazio - come "l'unico in grado di salvarci". "Sia il mister che la squadra hanno preferito non parlare", ha spiegato il presidente Tommaso Giulini . "La delusione è grandissima, dopo tre sconfitte c'era la volontà di invertire il trend della stagione. È stata una botta pesante, preferiamo concentrarci sulla prossima gara: per questo parlo io e ci metto la faccia".

"Qualche giocatore sotto alle aspettative..."

"Oggi ci siamo portati in campo la paura di farci sfuggire la salvezza. Purtroppo ho visto la squadra intimorita: conviviamo nelle ultime 3 posizioni e dobbiamo cercare di venirne fuori. C'è il grande timore di affrontare un'altra retrocessione ma non ce lo dobbiamo portare in campo, serve coraggio per affrontare le battaglie. La fiducia in Ranieri? Lui più di tutti ci può aiutare a venirne fuori, non è una questione di riconoscenza per quello che ha fatto 30 anni fa. Tutto il club è convinto che ci porterà alla salvezza, nessuno più di lui ci tiene a questo obiettivo per chiudere la sua carriera. Paghiamo molti errori individuali, non voglio far nomi ma alcuni sono sotto le aspettative: tutti si devono assumere le loro responsabilità, per venirne fuori".