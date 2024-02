La Lazio torna alla vittoria che mancava in Serie A da due partite. Immobile, il migliore in campo, segna il suo 200° gol in Serie A. Promossi a pieni voti anche Felipe Aderson, autore della terza rete biancoceleste, e Provedel. Nel Cagliari, invece, sono poche le prestazioni sufficienti: soltanto quelle di Gaetano, Scuffet, Makoumbou e dei subentrati Augello e Luvumbo. Male Paulo Azzi. Le pagelle di Giovanni Poggi

