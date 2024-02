"Serviva essere perfetti"

De Rossi ha proseguito la sua analisi: "Abbiamo cercato di difenderci a cinque, anche per rispetto della squadra avversaria. L’unico rischio è che Angelino non avesse la fisicità adatta, ma volevamo sfruttarlo in uscita dalla pressione. Partita coraggiosa, sapevamo che avremmo sofferto e serviva giocare da 'provinciale'. Io sono figlio calcistico di Spalletti, che quando perdevamo diceva: 'Non voglio nessun complimento'. Era una partita da pareggio, per me, ma l’Inter non ha rubato nulla. Analizziamo la sconfitta se vogliamo diventare perfetti. Partita buona pur perdendo. Negli spogliatori evidentemente non abbiamo toccato i tasti giusti: pensare di non soffrire mai con l’Inter è utopia, ma quando lo si fa bisogna continuare a pressare altrimenti non li prendi mai. Ci siamo confusi in occasione dei gol di Thuram e dell’autogol di Angelino. La perfezione è necessaria contro queste squadre". In chiusura sul prossimo impegno in Europa League: "Dobbiamo essere all’altezza di tutti, ci sono squadre importanti ma lo siamo anche noi. C’è Il Feyenoord da battere, è il nostro obiettivo. Sarà una sfida difficile".