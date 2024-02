Dove vedere Roma-Inter in tv

La partita tra Roma e Inter, valida per la 24^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 10 febbraio alle ore 18 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Roma e Inter

La Roma ha perso cinque delle ultime sei sfide in Serie A contro l’Inter (una vittoria), incluse le ultime due senza segnare: solo una volta nella competizione i giallorossi sono usciti sconfitti da tre match di fila contro i nerazzurri senza andare a bersaglio, tra il 1988 e il 1999, a cavallo delle gestioni Nils Liedholm, Luciano Spinosi e Luigi Radice. L’Inter è andata a segno in 18 delle ultime 19 sfide contro la Roma in Serie A (fa eccezione solo lo 0-0 del 6 dicembre 2019); inoltre, in cinque delle ultime sei gare contro i capitolini in campionato i nerazzurri hanno aperto le marcature nel primo tempo. La Roma non ha vinto alcuna delle ultime sei gare casalinghe contro l’Inter in Serie A (3 pareggi, 3 sconfitte) - l’ultimo successo all’Olimpico risale al 2 ottobre 2016 (2-1, grazie ai gol di Dzeko e l’autorete di Icardi) – e solo una volta è rimasta per più sfide di fila senza vincere in casa contro i nerazzurri nella competizione, arrivando a otto tra il 1933 e il 1940. L’Inter ha subito appena 10 gol in questo campionato, solo una squadra nell’era dei tre punti a vittoria ha chiuso le prime 23 gare giocate in una stagione di Serie A incassando al massimo 10 reti: la Roma nel 2003/04 (10), con Fabio Capello alla guida. Oltre ad avere la miglior difesa dei maggiori cinque campionati europei con soli 10 gol subiti, l’Inter ha anche la miglior differenza reti tra le squadre di questi tornei: +41, a fronte di 51 gol segnati e per l’appunto 10 incassati – segue il Bayern Monaco con +40. Roma (15) e Inter (14) sono le due squadre che hanno segnato più gol nell’ultimo quarto d’ora di gioco in questa Serie A; i giallorossi, in particolare, ne hanno realizzati quattro nei minuti di recupero finali, nessuna squadra ha fatto meglio – a quattro anche Atalanta, Bologna e Cagliari. La Roma ha vinto tutte le tre partite sotto la guida di Daniele De Rossi in Serie A, che potrebbe diventare l'ottavo allenatore subentrato a campionato in corso a vincere le sue prime quattro gare in una singola stagione nella massima serie, il primo da Ivo Pulga nel 2012/13 con il Cagliari. Romelu Lukaku – tre stagioni con l’Inter tra il 2019 e il 2023, segnando 57 gol in 97 presenze in Serie A – non trova la rete contro una squadra con cui ha giocato in precedenza nei big-5 campionati europei dal 25 febbraio 2018, con il Manchester United contro il Chelsea (vittoria per 2-1); con una rete, inoltre, il belga raggiungerebbe la doppia cifra realizzativa in nove dei suoi ultimi 10 campionati disputati.