Dove vedere Fiorentina-Frosinone in tv

I numeri di Fiorentina e Frosinone

Dopo aver vinto 4-1 nella prima sfida contro il Frosinone in Serie A (1° novembre 2015), la Fiorentina non ha vinto alcuna delle successive quattro gare contro i ciociari, pareggiandone tre, incluso il match di andata (1-1, 28 settembre 2023). Nei due precedenti all’Artemio Franchi tra Fiorentina e Frosinone in Serie A c’è stata una vittoria a testa, con l’ultimo vinto dai ciociari il 7 aprile 2019 (1-0, gol di Daniel Ciofani); curiosamente entrambe quelle due partite sono state giocate di domenica alle 12.30, stesso giorno e orario della prossima sfida. In una classifica di Serie A che tiene conto solo del nuovo anno solare, la Fiorentina sarebbe ultima assieme alla Salernitana con un punto a testa; prima del pareggio e delle tre sconfitte con cui la Viola ha iniziato il 2024 in campionato (con sette reti subite), aveva terminato il 2023 con tre vittorie di fila per 1-0. Il Frosinone ha perso sei delle ultime otto gare in Serie A (1 vittoria, 1 pareggio), subendo in media 2,5 gol a partita; in questo parziale, inoltre, le uniche due partite senza sconfitta sono state contro squadre che iniziavano la giornata al di sotto dei ciociari in classifica (3-1 vs Cagliari, 1-1 vs Hellas Verona). Il Frosinone è una delle tre squadre (con Cagliari e Lecce) ancora a caccia della vittoria in trasferta in questo campionato; l’ultimo successo dei ciociari fuori casa in Serie A è arrivato proprio sul campo della Fiorentina, il 7 aprile 2019, con gol decisivo di Daniel Ciofani al minuto 84° (1-0).