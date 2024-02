Italiano: "Belotti trascinante, mi ha stupito"

I viola si sbloccano nel 2024 in campionato e dominano al Franchi. Soddisfatto Italiano: "Abbiamo ritrovato fame e atteggiamento. Sono contento per Belotti: ha lo spirito che deve avere ogni attaccante". Sulla gestione del gruppo: "Le rotazioni servono per il bene di tutti, chiunque deve spingere per avere spazio". E il 'Gallo' lancia un invito al CT Spalletti: "Spero venga a vedere le partite, l'Europeo è un mio obiettivo" ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

Primo fondamentale successo in campionato nel 2024 per la Fiorentina, che si sblocca e domina al Franchi contro il Frosinone. Finisce 5-1 per i viola, a segno solo con marcatori diversi (compreso il primo squillo di Andrea Belotti) per rilanciarsi in campionato. Soddisfatto Vincenzo Italiano, allenatore che ha parlato nel post-partita a Sky: "Si può parlare di tattica e di schemi, ma è l’atteggiamento e la fame che portano ai risultati. L’avevamo abbandonato nei minuti finali di Lecce senza ritrovarlo. Oggi abbiamo approcciato bene, concreti quando serviva. Abbiamo segnato con tutti, anche col Gallo che per me come è arrivato lo merita tutto. Mi ha stupito per la grande disponibilità: sono contento per lui e felici di aver vinto una partita nel 2024. Belotti ha lo spirito che deve avere ogni attaccante: se si va forte davanti, allora trascina tutti che godono della voglia di correre e di vincere le partite. Ora bisogna continuare e non perdere mai fiducia ed entusiasmo".

Italiano: "La gente crede in noi" Italiano è tornato sul confronto di sabato con i tifosi della Fiesole: "Sono sempre schietti e diretti, ne usciamo sempre carichi con qualcosa di positivo. Mi fa piacere se hanno fatto cori per me, è sicuramente una delle vittorie più belle. Li ringrazio col cuore, è una curva che determina". Sul match: "Quando c'è da giocare più verticali, i difensori possono e devono provarci. Martinez Quarta ha il piede per farlo, i difensori devono essere i primi a distribuire il gioco. Non è solo questione di palleggio, ma si può arrivare diretti in porta". E di nuovo sulle attese della città: "La gente crede in noi, vuole uno spirito battagliero e ha continuato a spingerci. Oggi eravamo costretti a mostrare questo volto. Poi ci sono momenti diversi, le mie rotazioni servono solo per il bene del gruppo. Mercoledì c'è il Bologna, scelte definitive qui non ce ne sono. Tutti devono spingere per avere spazio".

Belotti: "Spero che Spalletti veda le mie partite" Domenica indimenticabile per Andrea Belotti, a segno nell'esordio da titolare con la Fiorentina: "Bellissimo segnare sotto la curva - ha detto il 'Gallo' a Sky -, era importante tornare a vincere e divertirci. Cinque gol in casa significa proprio questo. Sono arrivato da poco, avevo bisogno di una squadra che mi facesse esprimere. Ho deciso di venire qua, sapevo come giocavano e ne avevo bisogno per rimetterci in gioco. Qua posso mostrare il mio valore. Chance per gli Europei? Sicuramente è un mio obiettivo, ma passerà dal campo e dalle prestazioni. Giorno per giorno voglio migliorarmi, la convocazione sarebbe un onore. Spero che Spalletti venga a vedere le partite, lui è un maestro di calcio. E io penso solo al campo".

Gonzalez: "Bello giocare con Belotti" Ritorno da titolare al gol per Nico Gonzalez, soddisfatto nel post partita a Sky: "Bella prestazione, la squadra ha dimostrato che siamo capaci di reagire. Era da tanto che non giocavo dall'inizio. Ho segnato, abbiamo vinto e il Gallo dimostra cosa serve per vincere. Mi fa piacere giocare con lui. La mia posizione? Appena arrivato a Firenze, ho detto al mister che mi piace di più giocare a sinistra. Ma non è importante, gioco ovunque e dò una mano alla squadra. Ho segnato col destro? Evidentemente ce l'ho ancora… E se ricapita un rigore lo tiro come sempre, io sono fatto così".