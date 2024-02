L'attaccante serbo, costretto a saltare la sfida con l'Udinese per un sovraccarico alla coscia, ha svolto lavoro personalizzato nel centro sportivo della Juve. Domani è previsto il suo ritorno in gruppo: Vlahovic sarà nuovamente a disposizione di Allegri per la trasferta di Verona. Nel video le ultime news dall'inviato Paolo Aghemo

