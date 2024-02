Dove vedere Bologna-Fiorentina

La partita tra Bologna e Fiorentina, recupero della 21^ giornata di Serie A, sarà trasmessa mercoledì 14 febbraio alle 19 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Bologna e Fiorentina

Il Bologna è la squadra contro cui la Fiorentina ha ottenuto il maggior numero di vittorie nella sua storia in Serie A: 57, in 143 precedenti; completano il bilancio 46 pareggi e 40 successi rossoblù. Dopo il successo casalingo nel girone d’andata della passata stagione (2-1 per i rossoblù l’11 settembre 2022, grazie alle reti di Musa Barrow e Marko Arnautovic – per la Viola a segno Lucas Martínez Quarta), il Bologna potrebbe vincere due match di fila contro la Fiorentina al Dall’Ara per la prima volta dal periodo tra febbraio 2012 e febbraio 2013, con Stefano Pioli in panchina in quel caso. Il Bologna ha conquistato 39 punti in questo campionato: è la miglior partenza per i rossoblù dopo le prime 23 gare giocate in una stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria. In generale, contando sempre tre punti per vittoria, la squadra emiliana non fa meglio a questo punto del torneo dal 1966/67 (40 punti, in quel caso terminò poi il campionato al 3° posto). Il Bologna non ha perso nessuna delle ultime 11 gare casalinghe di campionato (9 vittorie, 2 pareggi) e non infila una striscia d’imbattibilità interna più lunga in una singola stagione di Serie A dal 1990/91 (16 in quel caso); inoltre, la formazione rossoblù potrebbe vincere 10 delle prime 13 partite giocate davanti al proprio pubblico in un campionato di massima serie per la prima volta dopo oltre 70 anni (ultimo precedente nel 1952/53). Dopo una serie di quattro gare senza successi in campionato (1 pari, 3 sconfitte), la Fiorentina ha ritrovato il successo nell’ultimo turno (5-1 vs Frosinone). In generale, la squadra viola non ottiene due successi di fila nella competizione da dicembre scorso (tre in quel caso, contro Hellas Verona, Monza e Torino). La Fiorentina ha perso entrambe le ultime due gare esterne giocate in Serie A (1-0 vs Sassuolo e 3-2 vs Lecce) e non registra tre sconfitte di seguito in campionato lontano dal Franchi dal periodo tra agosto e ottobre 2022, quando una delle tre fu proprio contro il Bologna (le altre contro Udinese e Atalanta).