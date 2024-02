Il serbo è tornato ad allenarsi in gruppo dopo una settimana e sarà dunque a disposizione di Allegri per la trasferta di Verona. Tutto lascia pensare che sarà lui ad affiancare Chiesa al posto di Milik. Anche Mattia De Sciglio è tornato in gruppo dopo la lesione al crociato della passata stagione

Nonostante tutto Allegri sorride. Due sconfitte consecutive non possono di certo far piacere all'allenatore della Juve, ma oggi alla Continassa si è rivisto Dusan Vlahovic. Come anticipato già ieri, infatti, il serbo oggi è tornato ad allenarsi in gruppo dopo una settimana di lavoro individuale a causa del problema all'adduttore che l'ha costretto a saltare la partita persa per 1-0 contro l'Udinese. L'attaccante è dunque pienamente recuperato e tornerà a disposizione di Allegri per la sfida al Verona, che a questo punto dovrebbe giocare dal primo minuto al posto di Milik. Oltre all'attaccante croato, alla Continassa si è rivisto anche Mattia De Sciglio, che ha svolto gran parte dell'allenamento in gruppo dopo la lesione al crociato anteriore del ginocchio destro.