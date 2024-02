Osimhen anticipa il suo rientro a Napoli: inizialmente previsto per venerdì è stato anticipato a domani mattina. Il nigeriano ha giocato la finale di Coppa d’Africa con la sua nazionale la scorsa domenica ed è stato ricevuto dal presidente insieme alla squadra. Difficilmente sarà convocabile per il Genoa: il suo rientro in campo è ancora da pianificare. Le ultime news dall’inviato Francesco Modugno