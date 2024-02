Moglie Sinisa: "Gesto straordinario del Bologna"

Lunga e commovente intervista al Messaggero di Arianna Rapaccioni, la vedova di Sinisa Mihajlovic scomparso nel dicembre del 2022. Lo fa alla vigilia di Lazio-Bologna: "È la partita di Sinisa, tornerò allo stadio e mi riavvicinerò al calcio da cui mi ero allontanata. Ci tengono anche i miei maschietti, sono tifosi sfegatati della squadra biancoceleste". Lazio e Bologna due club che anche attraverso le tifoserie sono rimaste più legate alla figura di Mihajlovic: " Bologna è una città speciale che ci era entrata nel cuore ancora prima della malattia. E durante il percorso di sofferenza è diventato un amore viscerale: le settimane in ospedale, la sofferenza al campo di allenamento. Tutto condiviso con gente meravigliosa. Ma anche i tifosi della Lazio sono speciali, non mi hanno mai fatto sentire sola. Amavano Sinisa come quelli del Bologna, sia chiaro. Due ambienti speciali". Speciale anche il comportamento del club emiliano e la moglie di Sinisa lo svela per la prima volta: "Il Bologna ha onorato lo stipendio di mio marito fino alla scadenza del contratto a giugno del 2023. Un gesto straordinario, che in un momento di sbandamento mi ha dato delle sicurezze. Il presidente Saputo, Bergamini, Fenucci, Marchetti, Di Vaio: nessuno mi ha dimenticato, una società speciale e una città speciale. Anche con Sabatini c’era un rapporto pazzesco"