Le probabili formazioni della 25^ giornata

Tutte le ultime direttamente dagli inviati di Sky Sport. Turnover nerazzurro in vista della Champions. Dumfries e Carlos Augusto favoriti. Allegri recupera Vlahovic ma ha Bremer squalificato. Mazzarri torna al 4-3-3 con Traoré in pole per giocare dall'inizio. Nell'Atalanta fuori Lookman per infortunio. Sarri, Pioli e De Rossi devono gestire la stanchezza dei propri titolari



PROBABILI FORMAZIONI 25^GIORNATA: I 'CAMPETTI'