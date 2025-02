Le pagelle di Empoli-Atalanta 0-5. Lookman MVP

L'Atalanta trionfa in casa dell'Empoli per 5-0. Il migliore in campo è Lookman, autore di una doppietta. Nella squadra di Gasperini ottima prestazione anche per Retegui. Nella squadra di D'Aversa si salvano Silvestri, Colombo, Zurkowski e Campaniello mentre deludono Goglichidze, Cacace e Gyasi. Tutti i voti del telecronista Sky Sport Davide Polizzi

