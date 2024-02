Lazio-Bologna e la sfida tra Immobile e Orsolini

Da un lato una Lazio che ha stupito in Europa e che in A ha ricominciato a girare a ritmo Champions. Dall'altro un Bologna con numeri da record. Ma quella in programma domenica alle 12.30 su Sky sarà anche la grande sfida di Immobile e Orsolini

I numeri di Lazio e Bologna

Con il Bologna ha già festeggiato 9 volte in carriera. Il decimo gol farebbe arrivare a 6 il numero delle squadre contro cui è andato in doppia cifra. Solo Di Natale e Totti ne hanno messe insieme di più. Ma oltre i suoi numeri c’è altro. C’è una Lazio che ha stupito in Europa e che in A ha ricominciato a girare in campionato a ritmo Champions. 5 vittorie e 16 punti nelle ultime 7, meglio solo le milanesi. Inoltre in stagione ha perso solo contro l’Inter dopo un impegno europeo. Numeri da record sono sicuramente quelli del Bologna, 42 punti in 24 partite: mai fatti dal club nell’era dei 3 punti a vittoria. Stavolta più che i riccioli e le magie di Zirkzee o gli inserimenti di Ferguson, che decise la sfida dell’andata, a spaventare l’Olimpico sarà il sinistro delizioso di un vecchio amore.