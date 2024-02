E' tornato dalla Coppa d'Africa ma al massimo dovrebbe andare in panchina. Victor Osimhen ritrova oggi i suoi compagni attesi dalla delicata sfida del Maradona contro il Genoa. Mazzari rilancia dall'inizio Meret e Natan ed è pronto a far esordire dal 1' Traorè a centrocampo. Ballottaggio Simeone-Raspadori in attacco. Nel Genoa Gilardino conferma Gudmundsson accanto a Retegui e potrebbe schierare Messias come esterno sinistro. Ecco le probabili formazioni