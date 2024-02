L'allenatore della Juve duro dopo il quarto stop di fila: "Stiamo avendo un atteggiamento non ci consente di vincere le partite, a costruire ci metti tanto e in poco riesci a distruggere. Resettiamo tutto perché la Champions, aritmeticamente, non l'abbiamo ancora conquistata" ha detto a Sky Sport

Altro stop, dopo il pari di Empoli, i ko contro Inter e Udinese, ora, ecco anche quello col Verona. Due volte in rimonta, ma a metà. Allegri si presenta a Sky scuro in volto, risposte secche : "Dobbiamo riordinare le idee - le sue parole -, stiamo avendo un atteggiamento che non ci consente di vincere le partite. I ragazzi sono intelligenti, hanno capito il momento ma fare due punti in quattro partite non va bene. Io arrabbiato? Giusto così, a costruire ci metti tanto e in poco riesci a distruggere . Serve tornare a lavorare con un atteggiamento diverso. Nel calcio niente viene per caso, forse abbiamo pagato scotto del pari di Empoli e della sconfitta di Milano; ma ora resettiamo tutto perché la Champions, aritmeticamente, non l'abbiamo ancora conquistata".

"Non possiamo sbagliare atteggiamento"

"Dietro prendiamo gol con troppa facilità - ha proseguito Allegri nella sua analisi a DAZN -. Attacco? Anche con l'Udinese avevamo avuto occasioni ma senza segnare, può succedere anche se non dovrebbe; quel che non possiamo sbagliare è l'atteggiamento". Nella ripresa la virata sul 433: "L'avevo preparata, ma non è questione di sistemi: devi correre e lavorare di squadra. In questo momento siamo troppo lunghi e serve ripartire con calma. Periodo no? Con l'Empoli abbiamo fatto un pari che nessuno si aspettava, magari già da lì la testa non era giusta". Infine, sempre sugli obiettivi: "Qualcuno parlava di scudetto? Non so quanto abbia inciso sulla testa dei giocatori, ma da oggi non deve incidere più".