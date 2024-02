Solo un pareggio raggiunto al 90' dagli azzurri, che non svoltano al 'Maradona'. L'analisi di Mazzarri: "Quest'anno per ora è così, stiamo zitti e diamoci da fare. Non è facile spiegare tutto questo". Nessun dubbio sulla fiducia da parte dei suoi giocatori: "Lo dimostrano in campo". E su Osimhen: "Era giusto riposasse, non era il caso di rischiarlo. Si allenerà ancora e spero di averlo mercoledì in Champions" ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

Non arriva la svolta al 'Maradona', scatto da Champions League che tutti aspettavano. Finisce 1-1 tra i fischi contro il Genoa, pareggio agguantato al 90' dal Napoli che si era ritrovato sotto a inizio ripresa. Ngonge evita il secondo stop di fila dopo il Milan, ma la classifica resta insoddisfacente: 9° posto condiviso col Torino a -6 dalla quarta posizione, con tutte le euro-rivali che devono ancora scendere in campo. Ad analizzare la situazione è stato Walter Mazzarri: ""I giocatori fanno quello che possono, ci gira male e ci dispiace per questo pubblico eccezionale. Quest’anno per ora è così, stiamo zitti, pedaliamo e diamoci da fare. Quei pochi errori che facciamo li dobbiamo correggere perché prendiamo gol. Noi facciamo di tutto e fatichiamo a segnare. Non è facile spiegare tutto questo". Sulla partita: "Nel primo tempo non abbiamo avuto molte occasioni pulite da gol, ma ci sono state azioni che potevamo sfruttare. E avremmo visto un altro Napoli. Tiriamo tanto in porta, fatichiamo ad andare in vantaggio e diventiamo contratti. È un periodo così, cerchiamo di dare soddisfazioni a questa gente tra pochi giorni in Champions".

"Fiducia dei giocatori? Lo dimostrano in campo" Nessun dubbio per Mazzarri sulla sua presa sul gruppo: "I giocatori dimostrano in campo la fiducia nei miei confronti. Ora c'è il Barcellona, che non verrà a fare le barricate. Avremo altre preoccupazioni: non sarà un assalto alla porta avversaria come oggi. Loro sono fortissimi, ce la giochiamo e faremo ciò che qualche volta siamo riusciti a fare". E su Osimhen: "A detta dei medici era ai minimi termini. Non era il caso di rischiarlo dopo la Coppa d'Africa: c'era la possibilità che si facesse male. Giusto riposasse, domani si allenerà ancora. Spero di averlo pronto per il Barcellona. Quando sono arrivato era infortunato, ho dovuto recuperarlo e poi l'ho perso per la Coppa d'Africa".

Di Lorenzo: "Dobbiamo fare qualcosa di più" Ha parlato anche il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo: "Manca continuità anche all'interno della gara stessa. Alcune frazioni buone, altre meno. Non dobbiamo prendere gol per reagire. Oggi siamo partiti bene, poi nella ripresa siamo venuti fuori con la qualità per riprendere una partita non facile. Il Genoa si difende bene ed è difficile ribaltare le partite. Pareggio che non ci lascia contenti, volevamo vincere per inseguire l'obiettivo della Champions. In casa non stiamo facendo bene e non raccogliamo quanto produciamo: ci dispiace per tutti. Non è una questione di pressione, dobbiamo fare qualcosa di più".