Il difensore della Juve si è fatto male nel finale di partita contro il Verona appoggiando male a terra la caviglia. Trauma per lui: farà accertamenti nei prossimi giorni

Trauma alla caviglia sinistra, ma per un responso più preciso c'è da attendere gli accertamenti che il difensore svolgerà nei prossimi giorni. Danilo si è fatto male nel finale di partita tra Verona e Juventus, appoggiando male a terra la caviglia e giocando gli ultimi minuti di partita dolorante, stringendo i denti. Il brasiliano non ha voluto lasciare il campo, visto che la Juve aveva da poco ultimato i cambi. Per lui venti presenze stagionali, si era già fermato da fine ottobre a fine novembre saltando cinque gare di campionato.