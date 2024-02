Mazzarri ora rischia. Ma col Barça torna Osimhen

Riflessioni in corso in casa Napoli, il bilancio della nuova gestione Mazzarri è addirittura peggiore, a livello di numeri, rispetto al suo predecessore. Una debacle contro il Barcellona potrebbe portare ad un cambio in panchina, circolano già i nomi di Giampaolo e Calzona con Hamsik vice, ma Mazzarri ha un Osimhen in più su cui può contare

Contro il Barcellona con Osimhen e con Mazzarri. Il presidente non è intenzionato a cambiare almeno fino alla Champions, ma la riflessione sull’allenatore è aperta. Inevitabile dopo gli ultimi risultati e un bilancio complessivo decisamente al di sotto delle aspettative. Addirittura peggiore del suo predecessore. 3 pareggi 6 vittorie e 8 sconfitte. Il quarto posto a nove punti. Una caduta libera senza precedenti che potrebbe portare al cambio in panchina qualora con il Barcellona il Napoli dovesse registrare un’altra debacle. Giampaolo, e il ticket Calzona-Hamsik, attualmente alla guida della Slovacchia, i nomi circolati nelle ultime ore. Solo rumors però, Mazzarri cercherà la conferma nella partita che può dare un senso alla stagione, con Osimhen in campo, finalmente, giocatore indispensabile per ritrovare la via del gol, il vero problema palesato dalla squadra soprattutto nell’ultimo periodo. Victor Osimhen, l’ultima carta da giocare a disposizione dell’allenatore. Verrebbe da dire Napoli, pardon Mazzarri, all-in.