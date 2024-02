Il gol della domenica l'ha firmato il difensore danese, partito dalla sua metà campo e poi autore di uno splendido destro a giro finito nell'angolino. Non una prima volta per Huijsen che aveva già fatto una rete molto simile un anno fa, con la Juve Next Gen

La scena allo Stirpe se l'è presa lui. Minuto 37: palla controllata sulla metà campo, sguardo in alto e corsa verso l'area di rigore, dribbling a rientrare, destro a giro dalla distanza e sfera all'incrocio. Dean Huijsen ha realizzato uno dei gol più belli del campionato, il secondo della sua avventura alla Roma e della sua intera, giovanissima, carriera in Serie A. Una rete che ha dato il via al successo dei giallorossi in quel di Frosinone e che ha fatto stropicciare gli occhi ai suoi compagni e tifosi, quasi increduli davanti alla prodezza del difensore classe 2005. Per l'olandse, però, non si è trattato di un inedito.